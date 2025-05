Tragická SMRŤ speváčky známeho hitu: Zomrela pri požiari!

(Zdroj: Getty Images)

Americká speváčka a skladateľka Jill Sobule zomrela vo veku 66 rokov. Ako informoval magazín Variety, umelkyňa tragicky zahynula vo štvrtok v skorých ranných hodinách pri požiari domu v Minneapolise. Podľa miestnych správ prijali hasiči hlásenie o požiari v meste Woodbury v štáte Minnesota približne o 5:30 ráno. Po príchode na miesto už bol dom úplne zachvátený plameňmi a príčina požiaru je predmetom vyšetrovania.

Jill preslávila pieseň I Kissed A Girl z roku 1995, kvôli ktorej sa neskôr dostala aj do sporu so speváčkou Katy Perry. Tá vydala pieseň s rovnakým názvom. Hit Sobule dosiahol 20. miesto v rebríčku US Billboard Modern Rock Tracks. Išlo o dovtedy najúspešnejšiu pieseň s otvorenou LGBTQ tematikou v tomto rebríčku.

V roku 2009 Sobule ostro skritizovala Perry a v rozhovore pre The Rumpus ju nazvala „zasra*á malá št*tka“, hoci spočiatku tvrdila, že jej verzia piesne jej neprekáža. Aj keď jej sláva časom pohasla, v posledných rokoch bola naďalej aktívna – pravidelne nahrávala a vydávala novú hudbu. Na dnes mala naplánované vystúpenie v divadle Tuft Theater v Denveri, v meste, kde sa narodila.