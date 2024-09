Popová hviezda na módnej šou: Veľká CHLPATÁ GUĽA, uletené topánky... Ehm, ale toto nie je karneval!

JoJo Siwa (Zdroj: SITA)

NEW YORK - V americkom New Yorku v piatok odštartoval tradičný sviatok módy - fashion week. A ten býva vždy prehliadkou tých najextravagantnejších kúskov. Jeden taký vyniesla do spoločnosti popová hviezdička JoJo Siwa. Chlpatá guľa s uletenými topánkami... Ehm, ale veď to nie je karneval!