PROVOKÁCIA hviezdy Gossip Girl: Prelepené BRADAVKY a... Na červenom koberci ukazovala PRSIA!

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Herečka a speváčka Taylor Momsen (31) vie, ako na seba strhnúť pozornosť fotografov bleskovou rýchlosťou. Na módnu prehliadku, ktorá sa konala v New Yorku, totiž dorazila v kostýme, pod ktorý si nedala žiaden top... Ukázala tak vypracované brušáky aj prelepené bradavky!

Taylor Momsen sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2007, keď zahviezdila v seriáli Gossip Girl. Aktuálne sa viac ako herectvu venuje spevu - v júli dokonca vystupovala aj na Slovensku, spolu so skupinou The Pretty Reckless, ako predskokanka legendárnej kapely ACDC. Tam sa postarala o poriadnu šou...

A tú predviedla aj v týchto dňoch na módnej prehliadke KidSuper's Funny Business Comedy, ktorá sa konala v Apollo Theater v New Yorku. Taylor si na túto udalosť zvolila poriadne extravagantný outfit, ktorý na červenom koberci odhaľoval nielen jej vypracované bruško, ale aj úplne nahé prsia. Len bradavky si prelepila čiernou páskou. Na sebe mala totiž akýsi kostým a pod sako si zabudla dať top.

(Zdroj: Profimedia)