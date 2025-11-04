Hviezdna speváčka potešila fanúšikov: Poslala im sexi pozdrav z dovolenky!

LOS ANGELES – Americká speváčka JoJo Siwa (22) si momentálne užíva oddych. Spoločnosť jej pri tom robí partner Chris Hughes, s ktorým sa zoznámila počas natáčanie reality šou.
Mladá hviezda sa zúčastnila celebritnej verzie známej súťaže Big Brother, z ktorej si okrem zaujímavej skúsenosti odniesla aj vzťah. Ten buduje aj na aktuálnej dovolenke, avšak presné miesto fanúšikom neprezradila.
Napriek tomu ich ale zásobuje mnohými zábermi a na viacerých z tých, ktoré zdieľala vo svojom príbehu, ukázala aj svoju postavu v bikinách. Rovnako tak urobila aj v poslednom príspevku, na ktorom sa verejnosti predviedla spolu s jej láskou.
„Počas posledného týždňa som si viac, ako kedykoľvek predtým, uvedomila, že som šťastné dievča, ktoré miluje človeka, s ktorým sa najviac smeje, najviac sa baví a najviac si užíva čas,“ vyznala sa umelkyňa.
