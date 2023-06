Šokujúce DETAILY domáceho pôrodu dcéry Brucea Willisa: Strčila TAM prsty a… Plodovú vodu si PRASKLA SAMA!

Rumer Willis prežíva najkrajšie obdobie svojho života, v apríli totiž priviedla na svet dcérku Louettu... V máji tak oslávila prvý Deň matiek a pri tej príležitosti zverejnila aj intímne fotky zo dňa, kedy sa jej princezná vypýtala na svet. Udialo sa tak počas domáceho pôrodu.

A v najnovšej epizóde podcastu Informed Pregnancy Podcast prezradila ďalšie šokujúce detaily tejto čarovnej chvíle. Sama si vraj praskla plodovú vodu. Podľa jej vlastných slov bol vodný vak už vydutý, no stále nepraskal, a tak to zobrala do vlastných rúk.

Keď jej dala pôrodná asistentka povolenie, išla na vec: „siahla som prstom hore a zacítila som to malé vrecko. Bolo to ako vodný balón, ale s trochu tvrdším povrchom,“ opísala Rumer s tým, že počas ďalšej kontrakcie jej vak praskol. Ten moment má zachytený aj na fotografii.

„Na tvári mám šokovaný výraz, pretože je to iný pocit, keď vodný vak tlačí na krčok maternice, ako keď naň tlačí hlava dieťaťa,“ prezradila čerstvá mamička a pokračovala v opise procesu tlačenia. Na záver dodala, že keď dcérka Louetta vyšla von, vybrali ju spoločne s manželom a pôrodnou asistentkou.

„Bola to tá najdivokejšia vec. Okolo krku mala omotanú šnúru, ale mala ju omotanú aj okolo tela. Skoro ako keby to bola slávnostná šatka,“ opísala Rumer. No a moment, kedy dcérku dostala do náručia, nazvala najradostnejším - vraj vzlykala od radosti.