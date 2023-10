Prominentná dcéra vybuchla od zlosti: Hejterom poslala vulgárny odkaz!

Rumer Willis (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Najstaršia dcéra Brucea Willisa (68) a Demi Moore (60) - Rummer (35) sa dostala do poriadne ostrej prestrelky so svojim hejtermi. Tí jej vyčítali, že je rozmaznaná a že je vidieť, že ju vychovávali celebritní rodičia. Tieto komentáre nenechala novopečená mamička bez povšimnutia a ich autorom poriadne vynadala.

Rummer Willis sa od apríla tohto roka teší so svojej prvorodenej dcérky. Vďaka tomu ju oslovil magazín The Strategist, ktorému porozprávala o tom, bez čoho si nevie predstaviť svoj život, odkedy sa narodila jej dcéra.

Zoznam obsahoval niekoľko poriadne drahých položiek, z ktorých vyčnievala špeciálna stolička za takmer 1 700 dolárov. Mnohým fanúšikom sa to však nepáčilo a Willis napísali niekoľko ostrých komentárov. „Keď som to videla, tak sa mi pretočili oči," napísala jedna z nich. „Vyzerá to ako zoznam prianí dieťaťa, ktoré vychovávali celebrity," doplnila ďalšia fanúšička.

Rumer Willis (Zdroj: Instagram R.W.)

Tieto komentáre však Willis nenechala len tak a zareagovala na ne poriadne ostro. „Poprosím všetkých hajzlov, aby prestali s ich hejtmi. Veľmi ma prekvapila miera negativity, ktorú ste predviedli. Je jedno, či ma máte radi, alebo nie, stále som ľudská bytosť a som veľmi citlivá. Môžete ma nazývať ako chcete, ale stále som človek," povedala na svojom Instagrame Willis.

Rumer Willis (Zdroj: Instagram R.W.)