Dcéra Brucea Willisa a Demi Moore šokovala: Zverejnila INTÍMNE ZÁBERY domáceho pôrodu!

18. apríla sa herecké hviezdy a bývalí manželia Bruce Willis a Demi Moore dočkali svojho prvého vnúčatka. To porodila ich najstaršia dcéra Rumer, ktorá sa teší z dcéry Louetty. Včerajší Deň matiek tak prežívala úplne inak.

Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pri tej príležitosti zverejnila intímne zábery zo svojho pôrodu. Po jej boku okrem jej partnera Dereka nechýbala ani jej matka, sestry či najlepšie kamarátky. Tým venovala v príspevku slová plné lásky.

„Mojim sestrám, mojim najlepším kamarátkam a všetkým, ktorí tam boli. Nikdy nezabudnem na to, že ste so mnou zdieľali moment, kedy som na svet priviedla moje dievčatko. Sledovali a podporovali ste ma na tejto ceste a viete, čo pre mňa znamená priviesť do našej rodiny ďalšie krásne dievča," napísala Willis.

Ďalší príspevok venovala svojej mame, ktorej takisto poslala emotívne slová. „Porozumieť hlbokej láske, ktorú cítiš voči mne a mojím sestrám, je úžasný dar. Je to vďaka nekonečnej láske, ktorú cítim k mojej vlastnej dcére. Ľúbim ťa. Som plná radosti a vďaky. Nikdy som nebola šťastnejšia. O tomto dni som snívala ešte predtým, než som sa narodila," doplnila Willis.