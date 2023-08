Táto správa zahreje pri srdci: Legendárny Bruce Willis (68) opäť VO FILME... Veľkolepá rozlúčka!

Bruce Willis (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Mnohí fanúšikovia legendárneho Brucea Willisa (68) sa po zverejnení jeho zdravotných problémov zmierili s tým, že jeho herecká kariéra je na konci. Všetko ale môže byť inak. A to vďaka režisérovi Quentinovi Tarantinovi (60), ktorý by chcel herca obsadiť vo svojom desiatom filme s názvom The Movie Critic.