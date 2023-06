Hviezdna kráska v uliciach v SEXI šatách: Priesvitné, čipkované… Emily, veď to je NOČNÁ KOŠEĽA!

NEW YORK - Emily Ratajkowski (31) je vo svete šoubiznisu známa ako večne vyzlečená modelka. Na svoje telo je patrične hrdá a ak to situácia čo i len trochu dovoľuje, rada ho verejnosti ukazuje. Aktuálne ju paparazzi nafotili v uliciach New Yorku oblečenú len v priesvitných čipkovaných šatách... Emily, veď to je nočná košeľa!

Ak by sme z vôd svetového šoubiznisu mali vybrať jednu ženu, ktorá disponuje perfektnými krivkami a aj si to patrične uvedomuje, bola by to Emily Ratajkowski. Veď jej fanúšikovia ju poznajú skôr vyzlečenú ako oblečenú. Rada sa oblieka výstredne a vždy, keď je to možné, siaha po odhaľujúcich kúskoch oblečenia.

Inak tomu nebolo ani v týchto dňoch, kedy ju v uliciach New Yorku nafotili paparazzi. Modelka sa nahodila do sexi šiat luxusnej značky Burberry a doladila k nim kovbojské čižmy. No stačilo sa lepšie zapozerať a človek nadobudol dojem, že jej ľahký letný kúsok nie je na bežné nosenie, ale... Skôr určený do postele!

Šaty s potlačou kára, ktoré je pre značku Burberry typické, boli totiž absolútne priesvitné. V tomto prípade kráske slúži ku cti, že si výnimočne pod ne dala spodnú bielizeň - spod tenkej látky totiž kompletne presvitala. Navyše čierna čipka, ktorá lemovala spodný okraj sukne a dekolt, napovedala, že by skutočne mohlo ísť o nočnú košeľu. Veď pozrite sami!