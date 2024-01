Večne odhalená modelka na nespoznanie: Ako v skafandri… Fúha, musela byť fakt zima!

Emily Ratajkowski (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Emily Ratajkowski (32) je vo svete známa ako najviac vyzlečená modelka. Krásna brunetka je na svoje telo patrične hrdá a pravidelne ho pretŕča v Evinom rúchu. A v minulosti ju nezastavilo ani chladnejšie počasie. O to väčším prekvapením bol jej najnovší outfit. Vyzerala akoby bola v skafandri... Tak to musela byť fakt veľká zima!