Pikantný ÚNIK na jachte: Modelka si naprávala podprsenku... Ehm, Caroline, všetkým ukazuješ PRSIA!

Caroline Daur je nemeckou modelkou, blogerkou a so svojimi 4-miliónmi sledovateľov na sociálnej sieti Instagram, aj vplyvnou influencerkou. V minulosti spolupracovala so značkami ako Hugo Boss, Tiffany či Adidas a podľa svojej webstránky by sa rada stala celosvetovým digitálnym fenoménom.

Či na to má našliapnuté, nevedno, isté však je, že ju majú v hľadáčiku nielen nemeckí paparazzi, ale už aj tí z Ibizy. Práve tam totiž 22-ročná blondínka aktuálne trávi dovolenku. A podaril sa im naozaj exkluzívny úlovok... Nafotili ju totiž, ako si napráva vrchný diel plaviek. No robila to tak "nešikovne", že pri tom všetkým ukazovala svoje nahé prsia. Hm, alebo žeby to spravila naschvál?