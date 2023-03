Emotívne zábery Eda Sheerana: Neudržal slzy... Takto ste ho ešte nevideli!

5. mája sa dočkajú všetci fanúšikovia hudby nového albumu Eda Sheerana. O pripravovanom projekte už stihol spevák a hudobník informovať a z toho, čo prezradil je jasné, že sa jedná zrejme o jeho najosobnejší album.

Piesne, ktoré sa na ňom objavia, totiž Sheeran tvoril vo chvíli, keď prežíval veľmi náročné obdobie. Počas jedného mesiaca totiž prišiel o svojho najlepšieho kamaráta Jamala Edwardsa a jeho tehotnej manželke našli nádor.

Galéria fotiek (12) Ed Sheeran s manželkou Cherry Seaborn

Zdroj: Disney Plus

O ťažkých chvíľach bude hovoriť aj v pripravovanej dokumentárnej sérii The Sum Of It All, ktorá uzrie svetlo sveta 2 dni pred vydaním albumu. Tento počin bude mať 4 časti a už z traileru je jasné, že divákov čaká poriadna nálož emócii.

„Z tohto chlapca sa nikdy nestane popstar," povie na začiatku Sheeran, čím naráža na to, že mu nikto neveril. Ďalej hovorí práve o neľahkom období a niektoré zábery dokonca ukazujú, ako slávny spevák plače. V dokumente sa objaví aj jeho milovaná manželka Cherry a veľa sa bude hovoriť aj o jeho zosnulom priateľovi.

Galéria fotiek (12) Ed Sheeran

Zdroj: Disney Plus