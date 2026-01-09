Bezpečnostný expert po streľbe agenta ICE vypenil: Smrť ženy a ŠIALENÉ konanie príslušníka! Čo robil pred autom?!

MINNEAPOLIS - Pre obyvateľov amerického mesta Minneapolis v štáte Minnesota je mimoriadne ťažké sa vracať k incidentu, ktorý sa stal len pred niekoľkými dňami. Po viacnásobnej streľbe príslušníka Amerického imigračného a colného úrad u (ICE) tam o život prišla priamo za volantom 37-ročná občianka USA. Celý incident vzbudil takú pozornosť a spôsobil také obrovské riziko do budúcna, že sa k nemu ozval aj populárny slovenský bezpečnostný analytik, ktorý sa nestíha čudovať nad konaním agenta.
Príslušník ICE v stredu v Minneapolise pred zrakmi viacerých ľudí, ktorí si to natáčali, smrteľne postrelil ženu, keď sa svojím vozidlom údajne vraj pokúsila vraziť do príslušníkov úradu vykonávajúcich zásah v meste Minneapolis. Názory na incident sa rôznia a miestni tvrdia, že k ničomu takému sa neuchyľovala.
Dôsledok je však nezvratný a niekoľko smrtiacich striel prešlo hrudníkom tejto ženy. Na následky zranení zomrela a prípad sa dostal do veľmi širokého povedomia a konať začal už aj starosta mesta. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu.
UPOZORNIENIE: Video nie je vhodné pre maloletých divákov a slabšie povahy!
"Príslušník ICE, ktorý sa obával o svoj život, životy svojich kolegov z bezpečnostných zložiek a bezpečnosť verejnosti, vystrelil obranné výstrely," bráni sa vo vyhlásení ministerstvo, pod ktoré patrí aj ICE.
Pod optikou bezpečnostného analytika
Na tieto videá a fotografie sa pozrel aj bezpečnostný expert Radovan Bránik, ktorý sa roky podobným incidentom venuje. Ten sa nad konaním príslušníka ICE nestačil čudovať. V USA má podľa experta použitie smrtiacej sily svoje pevné pravidlá a ich nedodržanie má často aj právne a súdne konzekvencie. " Smrteľná sila sa nesmie použiť, ak ide výlučne na zabránenie úteku unikajúceho podozrivého," cituje zo zákona Bránik.
Príslušník nemal pred autom čo hľadať
Príslušník jednotky ICE podľa Bránika "absolútne nemal čo hľadať v priestore pred naštartovaným a nezaisteným vozidlom". "Je to explicitné porušenie základných bezpečnostných predpisov, príslušných protokolov a aj jasný ústup od zdravého rozumu," tvrdí Bránik.
Agent ICE podľa neho vedome a porušujúc predpisy skúšal vlastným telom zabrániť v úniku autu vedenému zjavne rozrušenou vodičkou, ku ktorej sa z viacerých strán približovali ozbrojenci. "Racionalita tohto počínania je nulová, ak si aj úplne odmyslíme legalitu, prehnané ego z toho strieka na všetky strany. Ak by sa skutočne panicky bál, nevybral by si jedine skutočne nebezpečné miesto na pokojnú prechádzku k vozidlu. (..) Hoci to každého láka zamerať sa na tých pár sekúnd streľby, v skutočnosti je nevyhnutné situáciu posudzovať podľa toho, čo jej predchádzalo a ako onen superman prišiel na to, že je jeho miesto práve pred autom s extrémne rozrušenou vodičkou," prezentoval svoj názor Bránik.
Dráha strely vyvracia verziu o tom, že by vodička chcela auto použiť ako zbraň
Podľa dostupných informácií prvá strela zasiahla vodičku v centrálnej časti hornej časti trupu. "Ak by bol v čase výstrelu skutočne pred vozidlom, musel by projektil ísť o desiatky centimetrov ďalej od stĺpika, aby mohol spôsobiť takéto poranenie," všimol si detail Bránik. Umiestnenie vstupnej diery po projektile a jej následok svedčí podľa neho len o tom, že už prvý výstrel mohol ísť iba z pozície, kde už ho vodička nemohla autom zraziť.
"Tým odpadá kľúčový argument, že vodička údajne použila auto, ako zbraň - no nepoužila, pretože na nikoho neútočila a pokúšala sa z eskalovanej situácie ujsť. A za pokus o útek vozidlom sa v USA súdi pred súdom a nevykonávajú sa pouličné popravy," podotkol expert.
Obrovský lapsus členov ICE ako čerešnička na smutnej torte
Samotný zásah bol podľa Bránika celý plný neuveriteľných zlyhaní. Podotkol aj to, že príslušníci ICE nechali približne až šesť neuzamknutých áut v štvrti, kde bola jasne podráždená nálada obyvateľov. Príslušníci z týchto áut vystúpili a nezaistili ich. "A absolútny lapsus - ICE nechala niekoľko minút minimálne šesť prázdnych naštartovaných áut s kľúčmi v zapaľovaní a otvorenými dverami v ulici plnej zúrivých a rozrušených ľudí, čo je opäť totálne absurdné a nebezpečné správanie - a samozrejme opäť nelegálne. Po celý čas prakticky nebolo možné rozoznať, kto v tejto situácii velí a udeľuje rozkazy - a či vôbec niekto," posťažoval sa Bránik.
Prekročili agenti ICE svoje právomoci?
Na záver vyvstal ešte jeden problém, a síce, aké majú agenti ICE vôbec právomoci v porovnaní s políciou. Je totiž možné, že došlo aj k porušeniu americkej ústavy. "Na rozdiel od lokálnej polície nemôžu ICE agenti vykonávať zastavenia len na základe dopravných priestupkov, ich pôsobnosť je obmedzená na imigračnú a colnú oblasť. Ak nie je prítomné podozrenie alebo príkaz na zadržanie/extradíciu, takéto zastavenie porušuje štvrtý dodatok ústavy USA, ktorý chráni pred neodôvodnenými prehliadkami a zadržaniami," upozorňuje aj na legislatívne prekročenie právomoci Bránik.
"To je odkaz pre tých pár, ktorí majú neustále potrebu hľadať nejakú chybu, vinu, či aspoň spoluvinu na obeti vraždy. Žiadnu nemá a než umrela, boli brutálne pošliapané jej práva garantované štvrtým dodatkom americkej Ústavy," uzavrel Bránik.