AKTUÁLNE Schyľuje sa k ďalšej vojne? USA presúvajú svoje jednotky k TEJTO krajine

WASHINGTON - Spojené štáty v uplynulých dňoch výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v regióne Perzského zálivu. Presuny lietadiel aj lodí smerom k Iránu vyvolali špekulácie o možných scenároch ďalšieho vývoja.
Letecké presuny a tankovacie lietadlá
Podľa informácií spoločnosti Mingkun Technology, ktorá sa zaoberá monitorovaním námornej a leteckej aktivity, presunuli Spojené štáty do oblasti Perzského zálivu značné kapacity. Z územia USA aj z americkej leteckej základne v Spojenom kráľovstve mali v uplynulých dňoch vzlietnuť desiatky tankovacích a ťažkých transportných lietadiel smerujúcich k základniam v blízkosti Iránu.
Firma zverejnila aj zábery pozorovaných strojov. Medzi nimi sa objavili tankovacie lietadlá KC-135 Stratotanker a KC-46A Pegasus, ako aj transportné typy C-17 Globemaster III a C-5M Galaxy, ktoré sa štandardne využívajú na presun vojakov, techniky a špeciálnych jednotiek.
Britské základne ako medzistupeň
Časť týchto lietadiel pristála začiatkom januára v Británii, kde americké letectvo absolvovalo cvičenia na základniach RAF Fairford a RAF Mildenhall. Ide o kľúčové oporné body amerických vzdušných síl v Európe.
Britský denník The Times v tejto súvislosti upozornil, že podobná aktivita môže naznačovať prípravu na ďalšiu vojenskú operáciu. Rovnaký záver podporuje aj zvýšená prítomnosť amerických lodí v Perzskom zálive.
Drony pri iránskych hraniciach
Zvýšenú pohotovosť potvrdzuje aj opakované nasadzovanie prieskumného dronu MQ-4C Triton. Bezpilotné lietadlo amerického námorníctva, dislokované na základni v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, bolo v posledných dňoch viackrát zaznamenané v blízkosti iránskeho vzdušného priestoru.
Podľa The Times bola podobná koncentrácia amerických síl naposledy zaznamenaná v júni 2025, keď Spojené štáty podnikli nálety na viaceré iránske jadrové objekty.
Blokáda namiesto priameho útoku?
Napätie zvyšujú aj vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené zasiahnuť silou, ak by iránsky režim použil násilie na potlačenie prebiehajúcich protestov v krajine.
Analytici spoločnosti Mingkun Technology však považujú za pravdepodobnejší iný scenár. Podľa nich by Washington mohol smerovať skôr k zavedeniu leteckej a námornej blokády Iránu, ktorá by vyvolala vážnu vnútornú krízu, než k rozsiahlemu priamemu vojenskému útoku.
Odpoveď Teheránu
Irán na správy o amerických presunoch reagoval zvýšením pohotovosti systémov protivzdušnej obrany. Zároveň Revolučné gardy uskutočnili raketové cvičenia vo viacerých mestách vrátane Teheránu.
Americké ministerstvo obrany sa k situácii zatiaľ oficiálne nevyjadrilo.