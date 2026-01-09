Manželka Justina Biebera rozptýlila fámy o tehotenstve: V SEXI bielizni predviedla dokonalé telo!

LOS ANGELES - Hailey Bieber rozvírila vody sociálnych sietí provokatívnym príspevkom v červenej spodnej bielizni. Predviedla svoje dokonalé telo!
Hailey Bieber sa najnovším príspevkom na Instagrame postarala o poriadny rozruch a okamžite upútala pozornosť fanúšikov. V červenej spodnej bielizni predviedla vypracované bruško. A fotografia je jasným dôkazom toho, že nečaká druhé dieťa.
Modelka a jej manžel Justin Bieber už vychovávajú syna Jacka Bluesa Biebera, no špekulácie o ďalšom bábätku sa objavujú pravidelne a fanúšikovia pozorne sledujú každý detail. Reakcie celebrít na seba nenechali dlho čakať – Khloé Kardashian napísala „Wau, wau, wau“ a Kylie Jenner nadšene dodala: „Valentín prišiel skoro!!!“.
Jordyn Woods záhadne poznamenala: „Bábätko je kde!?“. Príspevok sa páčil aj Kim a Kourtney Kardashian, Brooke Burke či Alessandre Ambrosio, čo len potvrdilo, že Hailey má v šoubiznise silnú podporu a jej príspevky pravidelne rezonujú aj medzi známymi tvárami.