Cifrová podporila Plačkovú: Tvrdo na to DOPLATILA... Sledujúci jej to SPOČÍTALI!

BRATISLAVA/DONOVALY - Zuzana Strausz Plačková (34) bola v uplynulých dňoch na sociálnych sieťach opäť témou číslo 1. Dôvodom bola jej novootvorená kaviareň na Donovaloch, v ktorej za 3 kávy v papierových pohároch zaplatil barista 18 eur. Podnikateľku si následne verejne zastala bývalá playmate Eva Cifrová (43). A tvrdo na to doplatila!
Na "drahú" kávu v kaviarni Zuzany Plačkovej, upozornil na sociálnej sieti Instagram barista a nadšenec kávy Filip Lörinc. O svojej skúsenosti napísala na stránke blogokave.sk rozsiahly článok. „Všetci vieme, že Donoaly nie sú miestom pre cenovo senzitívnych ľudí, ale napriek tomu sme ostali zaskočení. V kaviarni influencerky Zuzany Plačkovej sme za tieto tri nápoje v papierových pohároch nechali 17,90 €. To je nový slovenský Aspen,“ napísal v príspevku.
Jeho recenzia okamžite vyvolala vlnu reakcií. Niektorí s baristom súhlasili a Plačkovej nakladali, no našli sa aj takí, ktorí si ju zastali. K takým patrí aj bývalá playmate Eva Cifrová, ktorá upresnila, že síce nie sú kamarátky, no zo šoubiznisu sa poznajú. Navyše neprajnosť okúsila na vlastnej koži aj ona sama. Preto sa rozhodla jej vyjadriť verejnú podporu.
„Za mňa je ona osobnostne silná, neuveriteľne silná žena, je schopná biznismanka, hodná veľkého obdivu. Ja ju obdivujem, pretože to, čo ona dokázala, to nedokázal hocikto na Slovensku. Ona, ako sa hovorí - z hovna uplietla bič, ale taký, že nás vytrieskala všetkých. Brutálny biznis urobila, rastie, napreduje, je z nej zrelá žena, je z nej matka... Ja keď si vezmem, akými premenami ona prechádza, len z toho, čo ja ju sledujem v médiách, tak to je obdivuhodné,“ vyjadrila sa Cifrová.