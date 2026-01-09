CHAOS na bratislavskom letisku: VIDEO Nekonečné rady, vypadávanie systémov a obavy cestujúcich! REAKCIA

BRATISLAVA - Na bratislavskom letisku sa v utorok (6. 1.) ráno tvorili dlhé rady a cestujúci čakali na bezpečnostnú kontrolu až hodinu a pol. Podľa našej čitateľky panoval chaos, technika opakovane vypadávala a ľudia sa obávali, že nestihnú svoje lety. Letisko tvrdí, že ide o dôsledok rastúcej prevádzky a odporúča prichádzať s väčším predstihom.
Slovenka pre Topky.sk opísala, že na bezpečnostnej kontrole sa okolo 9:00 h vytvorili rady na viac než 90 minút. Ako dôkaz poskytla aj video z bezpečnostnej kontroly. „Čakacia doba je cca 1,5 hodiny. Ľudia sú v strese, že zmeškajú lety. Každú chvíľu na poslednú výzvu prosili iných cestujúcich, aby ich pustili dopredu,“ priblížila k záberom.
Podľa nej problémy neboli len pri bezpečnostnej kontrole. Výpadky hlásili aj pri odbavovaní batožiny.„Pri odbavení batožiny prestal fungovať pás, čakali sme asi 20 minút. Zamestnanci nás žiadali, aby sme podali sťažnosť, vraj si nevedia poradiť so stále vypadávajúcim systémom,“ uviedla. "Let sme stihli, mali sme cca 50 minút do odchodu, ale na letisku sme boli 3,5 hodiny pred odletom," dodala Slovenka.
Pokračovala, že technické problémy sa týkali aj kontroly leteniek. „Kontrolu leteniek robil jeden zamestnanec. Povedala mi, že nefunguje ani jeden skener leteniek. Pásy na kontrolu príručnej batožiny sú vraj tiež často nefunkčné, momentálne fungovali len dva,“ dodáva. Podľa jej slov zamestnanci priznali, že podobná situácia sa opakuje pravidelne odkedy letisko pridalo nové lety. „Hovorili, že je nedostatok personálu a vraj sa dokonca plánuje prepúšťanie. Podľa nich ľudia pre tieto zdržania pravidelne meškajú na lety,“ tvrdí čitateľka.
Slovenka dodáva, že po tejto skúsenosti už z Bratislavy lietať nechcú. „My osobne letíme z Bratislavy poslednýkrát,“ skonštatovala na záver.
Letisko priznáva technické výpadky a sľubuje nápravu, cestujúcim odporúča prísť skôr
O stanovisko k utorkovému dianiu na letisku sme požiadali Letisko M. R. Štefánika. Letisko redakcii potvrdilo, že v najbližších mesiacoch očakáva výrazné zvýšenie počtu letov aj cestujúcich. „Letisko M. R. Štefánika očakáva v roku 2026 enormný nárast prevádzky,“ uviedla hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Podľa letiska môže byť najmä v ranných hodinách čakacia doba dlhšia, preto cestujúcim odporúčajú prísť s dostatočným predstihom. „Odporúčame prichádzať aspoň 2 hodiny pred odletom, aby stihli absolvovať všetky procesy – check-in, bezpečnostnú kontrolu aj prípadnú pasovú kontrolu,“ vyzývajú z letiska a zároveň pripomínajú, že nástupná brána sa spravidla uzatvára 30 minút pred odletom, nie v čase samotného odletu. Letisko odporúča využiť aj službu fast track, ktorá zrýchľuje prechod k bezpečnostnej kontrole.
Letisko potvrdilo, že technické problémy sa môžu vyskytnúť. „Vo výnimočných prípadoch môžu nastať technické výpadky elektronických brán či dopravníkových pásov, za čo sa cestujúcim ospravedlňujeme,“ uviedla hovorkyňa. Tvrdí však, že letisko sa na zvýšenú prevádzku pripravuje.
„Pripravujeme sa nákupom novej techniky a posilnením personálu, aby sme zabezpečovali vybavenie letov v súlade s prepravnými podmienkami dopravcov a prevádzkovou bezpečnosťou - ku spokojnosti cestujúcich aj dopravcov,“ dodáva letisko. Na otázky o nedostatku personálu a prepúšťaní nereagovali.