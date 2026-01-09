AKTUÁLNE Zrážka kamiónu a osobného auta! Cesta je neprejazdná, na mieste sú všetky zložky! Zasahoval aj vrtuľník

(Zdroj: facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
JANOVA LEHOTA - Dopravná nehoda osobného vozidla a kamiónu ochormila dopravu neďaleko Janovej Lehoty.
K nehode došlo na ceste I/9 v km 100,4 (neďaleko Janovej Lehoty - okres ZH) asi 50 metrov pred hranicou Trenčianskeho kraja. "V dôsledku dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov je cesta neprejazdná. Predpokladaný čas uzávierky je aktuálne približne dve hodiny," uviedla polícia.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane polície. "Predbežné informácie z miesta nehody hovoria o jednej zranenej osobe, ktorú leteckí záchranári transportovali do nemocnice. Vzhľadom na to, že obchádzka nie je možná, upozorňujeme vodičov, ak je to možné, aby zvolili inú trasu alebo rátali s týmto obmedzením," dodali.