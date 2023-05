Obľúbený spevák prežíva VEĽKÝ ŽIAĽ: Zomrela jeho milovaná osoba!

Začiatok minulého roka bol pre hviezdneho speváka mimoriadne náročný. V rozmedzí jedného mesiaca totiž zomrel jeho najlepší kamarát Jamal Edwards a jeho tehotnej manželke Cherry Seaborn našli nádor. O tomto neľahkom období prehovoril v dokumentárnej sérii The Sum Of It All, ktorá mala v týchto dňoch premiéru.

Počas minulého týždňa zažil Sheeran ďalšiu ťažkú ranu. Tento svet totiž navždy opustila jeho stará mama Anne Mary Sheeran, rodená Mulligan, ktorú však všetci poznali pod menom Nancy. Svetoznámy umelec o nej dokonca zložil skladbu Nancy Mulligan, ktorá vyšla v roku 2017 na albume Divide.

Pieseň vznikla na oslavu lásky Nancy a jeho starého otca Williama. Tí sa zobrali aj napriek tomu, že pochádzali z rodín, ktoré vyznávali iné náboženstvá. „Môj starý otec bol protestant z Belfastu a stará mama katolíčka z Wrexfordu. V čase, keď sa brali, tak to bola naozaj veľká vec. Ale spravili to aj napriek tomu, že s tým ľudia nesúhlasili a nakoniec boli spolu 66 rokov, až do momentu, kedy môj starý otec nezomrel," povedal v minulosti spevák pre RTE News.

Nancy Mulligan zomrela podľa informácii denníku The Sun počas minulého utorka. S jej manželom Williamom mali celkom 8 detí a 23 vnúčat. Jej pamiatku si však navždy bude pripomínať spomínaná pieseň jej slávneho vnuka.