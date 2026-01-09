Nočná dráma na Orave: Pri tragickej dopravnej nehode pri Námestove zomreli dvaja ľudia!

Prípadom sa zaoberá polícia. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
NÁMESTOVO - Pri tragickej nehode terénneho auta v Žilinskom kraji vyhasli životy dvoch ľudí. K nehode došlo v nedostupnom teréne nad oravskou obcou Babín.
Informoval o tom denník Sme. Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru prijalo správu o dopravnej nehode terénneho auta v nedostupnom teréne nad oravskou obcou Babín dnes pred pol treťou ráno.
V aute sa v viezli traja mladí muži zo susedného Hruštína. Auto sa v horskom zasneženom teréne prevrátilo. Dvaja členovia posádky neprežili. Tretiemu sa podarilo spod auta dostať a privolať pomoc.
Pri nehode zasahovali dobrovoľní hasiči z okolitých dedín, hasiči z Dolného Kubína aj záchranári.
Správu budeme aktualizovať.