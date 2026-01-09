Šokujúce slová Trumpa: USA si čoskoro môžu vybrať medzi Grónskom alebo NATO! Zastaviť ma môže len jedna vec

NEW YORK - Donald Trump otvoril tému, ktorá v Európe vyvoláva nervozitu. V rozhovore naznačil, že Spojené štáty by sa mohli dostať do situácie, keď budú musieť zvažovať, čo je pre ne dôležitejšie – strategické Grónsko alebo zachovanie dlhoročného transatlantického spojenectva.
Otázka, na ktorú neprišla priama odpoveď
Keď sa amerického prezidenta Donalda Trumpa pýtali, či je preňho dôležitejšie získať kontrolu nad Grónskom alebo udržať pevné väzby v rámci NATO, jednoznačnú odpoveď neposkytol. Pripustil však, že jeho administratíva by sa v krajnom prípade skutočne mohla ocitnúť pred voľbou medzi týmito dvoma cieľmi.
Takéto vyjadrenia okamžite zarezonovali najmä medzi európskymi spojencami, ktorí vnímajú Severoatlantickú alianciu ako základ bezpečnosti už viac než sedem desaťročí.
Grónsko ako „psychologická nevyhnutnosť“
Trump zároveň vysvetľoval, prečo považuje kontrolu nad Grónskom za mimoriadne dôležitú. Podľa jeho slov nejde len o pragmatické alebo bezpečnostné dôvody, ale aj o psychologický aspekt úspechu. Tvrdí, že skutočné vlastníctvo prináša výhody, ktoré nemožno nahradiť dohodami, prenájmom či zmluvami, uvádza denník The New York Times.
Podľa prezidenta až vlastníctvo poskytuje plnú kontrolu a možnosti, ktoré podľa neho „papierové riešenia“ nikdy nezabezpečia.
Medzinárodné právo? Len na okraji
Kontroverziu ešte prehĺbili Trumpove slová o medzinárodnom práve. V tom istom rozhovore otvorene povedal, že sa ním necíti byť viazaný. Pri rozhodovaní sa podľa vlastných slov riadi výlučne vlastným morálnym kompasom a rozumom.
„Moja vlastná morálka. Môj vlastný um. To je jediné, čo ma môže zastaviť. Medzinárodné právo nepotrebujem,“ vyhlásil Trump.
Takéto vyjadrenia opäť otvárajú otázku, kam sa môže uberať americká zahraničná politika a aký vplyv to bude mať na vzťahy so spojencami v Európe.