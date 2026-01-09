Jennifer Aniston si roky drží TOP figúru: TOTO je jej tajný recept!

LOS ANGELES - Jennifer Aniston má aj v 56 rokoch formu, ktorú jej môžu mnohí závidieť. Jej osobná trénerka Dani Coleman prezradila, čo stojí za herečkinou dlhoročnou kondíciou. Toto je jej tajný recept!
Osobná trénerka Jennifer Aniston, Dani Coleman, poodhalila zákulisie toho, ako sa herečke darí udržiavať výnimočnú kondíciu desaťročia. Podľa nej za tým nestojí žiadny zázračný trik, ale dlhodobý prístup k pohybu, disciplína a zdravé nastavenie mysle. Coleman pre Daily Mail prezradila, že hviezda seriálu Priatelia berie pohyb ako prirodzenú súčasť života, nie ako povinnosť.
„Nech už má Jen akokoľvek nabitý program a nech ju zavedie kamkoľvek, vždy si váži pohyb,“ uviedla trénerka. „Chápe, že urobiť každý deň niečo – aj keď len málo – je lepšie než nerobiť nič," pokračovala. Ich spoločné tréningy sú intenzívne, no zároveň plné humoru. Aniston sa počas cvičenia rada smeje, púšťajú si popovú hudbu a tréning berie s ľahkosťou.
Zároveň však dbá na to, aby precvičila celé telo. Trénerka ju dokonca označila za „superženu“, ktorá si dáva záležať na tom, aby nevynechala nič. Na otázku, čo by verejnosť o herečke možno netušila, Coleman odpovedala bez váhania: „Miluje náročné tréningy. Jediné, čo v našich tréningoch prekonáva jej pracovnú morálku, je jej humor a pokora.“
Aj napriek obdivuhodnej disciplíne sú však dni, keď sa Jennifer Aniston jednoducho nechce cvičiť. „Spolupracujeme každý týždeň už takmer päť rokov a stále sa spolu bavíme a posúvame na nové úrovne sily,“ povedala Coleman.
