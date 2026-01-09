KDHákom sa lepí smola na päty: Majerský smeroval zo svahu rovno do nemocnice, predseda ho cestou zabával vtipmi!

POPRAD - Málokedy sa stane, že sa v politickej strane stretnú dvaja menovci a ešte zriedkavejšie je, aby spolu "po robote" robili spoločné aktivity. Takými dobrými kolegami sú evidentne poslanec František Majerský a jeho stranícky šéf Milan Majerský z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Práve toto hnutie prišlo na konci roka o jedného z poslancov, no zdá sa, že smola sa kádehákom lepí stále na päty. Tentokrát si to "zlízol" priamo na svahu jeden z tejto dvojice.
archívne video
Skialp je čoraz populárnejší spôsob turistiky na lyžiach po horách a jeho čaru v zimných mesiacoch podľahli aj dvaja Majerskovci, hoci mali so sebou aj ďalších kolegov. Tentokrát sa však veci dosť zvrtli. "Dnes to mala byť len ďalšia krásna zimná rozprávka… Skialp na Panskej Holi, množstvo snehu, ticho hôr, nádherná trasa. Išiel som s naším predsedom Milanom Majerským, jeho synom a kamarátom Rastom. Neskutočná krása, presne ten typ dňa, na ktorý sa nezabúda," popísal prvotnú príjemnú atmosféru poslanec František Majerský.
Najskôr odopnutá lyža a potom nepríjemný pád
Cestou dole, už na zjazdovke v Tepličke, sa však poslancovi odopla špička na jednej z lyží. "Prvýkrát som to ustál, zapol som lyžu a pokračoval. Druhýkrát už nie… pád, obrovská bolesť v ramene," popísal poslanec a zároveň skúsený záchranár, ktorý do pár minút vedel, čo je vo veci. "Sedel som na svahu, prsty mi tŕpli, kľúčnu kosť som si skontroloval – tá bola v poriadku. Rameno však nie. Vedel som, že je von," pokračoval Majerský.
Na pomoc mu prišla aj neznáma lyžiarka, ktorá privolala pomoc. "O chvíľu prišli chalani na skútroch a odviezli ma k autu. Záchranku som odmietol – veril som, že to vydržím," stál si za svojím poslanec.
Šéf KDH neváhal a naštartoval auto, poslanca rozptyľoval vtipmi
Z tejto kaše ho nakoniec zachránil samotný predseda. "Milan ani sekundu nezaváhal a hneď povedal, že ma odvezie na centrálny príjem do Popradu. Cesta bola náročná, bolesť silnela, no predseda ma celú cestu rozptyľoval vtipmi a dodával mi silu. Keď sme sa blížili k nemocnici, bolesť už bola naozaj veľká," popisoval dramatické sekundy poslanec.
Na centrálnom príjme poslanca vzali vraj hneď na RTG vyšetrenie a potom ho doktor spolu so záchranárom vyšetrili. "Bolesť konečne povolila… a rameno napravili naspäť. Úľava. Obrovská," pochvaľoval si Majerský prístup v nemocnici pod Tatrami.
Aj tak to však znamená, že František Majerský si musí dať od lyží a podobných aktivít pauzu a so zafixovanou rukou sa musí ešte niekoľko dní liečiť. Na záver sa poďakoval neznámej lyžiarke na svahu, ktorá zavolala pomoc a tiež predsedovi KDH. "V takýchto chvíľach si človek naplno uvedomí, akých má okolo seba ľudí," uzavrel.