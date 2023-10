Obľúbený spevák (32) ŠOKOVAL fanúšikov: Pripravuje si vlastný HROB... Och, toto je morbídne!

Ed Sheeran (Zdroj: Profimedia)

V posledných dňoch je okolo hviezdneho speváka opäť poriadne rušno. Počas minulého týždňa totiž vydal svoj už druhý tohtoročný album s názvom Autumn Variations, z ktorého mali jeho fanúšikovia pochopiteľne veľkú radosť.

Tento týždeň navyše vyšiel veľký rozhovor, ktorý umelec poskytol magazínu GQ. V ňom prezradil viacero zaujímavostí. Mnohých však zarazila zmienka o tom, že má spevák vo svojom rozsiahlom sídle miesto, ktoré pripomína kryptu a kde chce byť pochovaný. „Nepovedal by som, že je to krypta. Chcel som mať kaplnku, kde môžem spomínať na ľudí, ktorých som stratil. Keď sa však postavila, tak som si povedal, že by som tam chcel byť pochovaný. Moje dcéry budú mať nejaké spomienkové miesto. Je to diera v zemi, ktorá je prekrytá kameňom. Keď príde môj deň, tak tam môžem ísť," povedal Sheeran.

Mnohí fanúšikovia sa nad týmto krokom pozastavili, avšak Ed v uplynulých rokoch prišiel o niekoľko dôležitých osôb svojho života, a tak sa zrejme sám nad pominuteľnosťou zamýšľa. V roku 2021 zomrel jeho najlepší priateľ Jamal Edwards a počas tohto roka aj jeho milovaná stará mama. „Ľudia si myslia, že je to divné a morbídne. Ja som však zažil smrť mojich priateľov, ktorí nemali závet a ich rodina nevedela, čo robiť," doplnil slávny hudobník a ozrejmil tak svoje slová.