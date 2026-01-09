Zaplatil životom! Neznámi ozbrojenci zastrelili v Mexiku ďalšieho novinára

MEXIKO - Ozbrojenci vo štvrtok na východe Mexika zastrelili novinára, informovali miestne médiá. Krajina sa podľa AFP považuje za jednu z najnebezpečnejších na svete pre žurnalistov.
Obeťou je Carlos Castro
Obeťou je Carlos Castro, ktorý pre spravodajský portál Código Norte Veracruz informoval o kriminalite. Jeho smrť potvrdili viaceré mexické médiá aj nezávislý orgán regionálnej vlády Štátna komisia pre starostlivosť a ochranu novinárov. Podľa portálu RECORD Castra zastrelili v reštaurácii v meste Poza Rica v štáte Veracruz. Páchateľov sa zatiaľ nepodarilo zadržať. Komisia vyzvala na dôkladné vyšetrenie vraždy a zdôraznila, že osoby zodpovedné za tento čin musia byť postavené pred súd.
Mexiko patrí podľa mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) medzi najnebezpečnejšie krajiny pre novinárov. Od roku 1994 tam bolo zavraždených viac než 150 pracovníkov médií. Štát Veracruz pri Mexickom zálive, je dlhodobo poznačený násilím spojeným s činnosťou organizovaných zločineckých skupín bojujúcich o kontrolu nad trasami obchodovania s drogami, poznamenala agentúra AFP.