Ak má byť Európa pripravená na realitu dnešného sveta, musí byť silná, uviedol Šutaj Eštok

BRATISLAVA - Ak má byť Európa pripravená na realitu dnešného sveta, musí byť silná, jednotná a schopná konať sama za seba. Vyhlásil to na sociálnej sieti minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Považuje za ilúziu myslieť si, že Európa môže dlhodobo fungovať ako „pasívny prívesok“ iných mocností.
„Dlhodobo hovorím, že Európska únia sa musí prestať správať ako administratívny projekt a začať fungovať ako politický aktér. Len vtedy bude pre členské štáty prínosom. Únia nemôže oslabovať suverenitu štátov, ktoré si legitímne chránia svoje národné záujmy - naopak, má im vytvárať priestor na stabilitu a bezpečnosť,“ zdôraznil Šutaj Eštok.
archívne video
Vývoj v Spojených štátoch amerických podľa neho jasne ukazuje, že globálne mocenské pomery sa menia. „USA prehodnocujú svoje medzinárodné záväzky a postupne sa sťahujú z viacerých multilaterálnych štruktúr. To nie je hodnotenie, ale fakt. A práve preto je ilúziou myslieť si, že Európa môže dlhodobo fungovať ako pasívny prívesok iných mocností,“ myslí si líder Hlasu-SD.
Európa by podľa Šutaja Eštoka namiesto riešenia okrajových ideologických tém mala posilňovať vlastnú politickú, bezpečnostnú a ekonomickú kapacitu v prospech členských štátov. „Európa dokázala rýchlo a jednoznačne odsúdiť ruskú agresiu proti Ukrajine. To bolo správne. O to dôležitejšie je však, aby rovnaké princípy medzinárodného práva platili univerzálne, bez ohľadu na to, kto ich porušuje,“ skonštatoval s tým, že ak chceme hovoriť o hodnotách, musíme ich uplatňovať konzistentne. „Európa sa musí zobudiť. Nie v opozícii voči niekomu, ale v záujme vlastnej suverenity, dôveryhodnosti a budúcnosti,“ uzavrel Šutaj Eštok.