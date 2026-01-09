STVR ponúkne na Jednotke od piatku 9. januára o 20.30 novú rodinnú zábavnú reláciu Na správnej ceste. Divákom ponúkne kombináciu cestovania, hravého súťaženia, humoru, známych osobností aj živej hudby, pričom jadrom programu bude dobrodružná atmosféra ciest naprieč Slovenskom a svetom. Moderátorskú dvojicu tvoria herec Ján Dobrík a známy cestovateľ Martin Navrátil. V úvodnej časti si proti sebe zasúťažia dvojice Zuzana Smatanová s Adamom Ďuricom a Vera Wisterová s Marcelom Forgáčom.
A práve Vera Wisterová otvorí trinástu komnatu! Prizná sa, že síce cestuje rada, ale nemá absolútne žiadny orientačný zmysel. Toto je však vraj genetická vada v ich rodine, ktorá sa dedí cez generácie. Začalo to vraj ešte u uja, ktorý ich šiel pozrieť vlakom do Nového Mesta nad Váhom, odkiaľ pochádza. Po hodinách hľadania ich bytu však zistil, že v daný deň na návštevu asi nedorazí... Pozrite si v ukážke, čo sa Verinmu ujovi prihodilo a nenechajte si ujsť množstvo ďalších zábavných momentov už v piatok o 20.30 na Jednotke v novej relácii Na správnej ceste!
Trikrát sa otoč a… STRAŤ SA! Wisterová narazila na obrovský problém, majú to v génoch (Zdroj: STVR)