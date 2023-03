Krásna umelkyňa vyrazila svojím outfitom dych: Po bradavky cudná a zvyšok... Len v gaťkách!

LOS ANGELES - Odvaha jej rozhodne nechýba! Reč je o španielskej speváčke, skladateľke a producentke, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Rosalía (30). V uplynulých dňoch zavítala na udeľovanie cien Billboard Women in Music Awards, kde ju nešlo prehliadnuť. Na sebe totiž mala poriadne provokatívny model. Aha!

„Práca producenta je práca v tieni. Nie je to príliš zábavné a ktokoľvek vám povie niečo iné, tak klame. Je to láska a možno posadnutosť, čo vás drží v malej miestnosti bez okien, keď všetci, ktorých poznáte sú už doma,” aj takýmito slovami komentovala Rosalía svoju prácu, keď si na podujatí Billboard Women in Music Awards preberala cenu za najlepšiu producentku roka.

Sympatická umelkyňa, ktorá v minulosti spolupracovala napríklad s Pharrellom Williamsom alebo Travisom Scottom, však zaujala aj výberom outfitu. Stavila totiž na kreáciu, ktorá rozhodne každého zaujala.

Šaty, ktoré Rosalía mala na sebe, totiž do polovice pŕs akoby tvoril čierny rolák. Ďalej pokračovala priesvitná látka a kráska tak okrem oblín svojich vnád ukázala aj čierne nohavičky. Celé to "zaklincovala" čiernymi čižmami. Čo na takýto outfit poviete?

Galéria fotiek (7) Rosalía

Zdroj: SITA