Hviezdna tehuľka to na pódiu roztočila: V hlavnej úlohe jej NAHÉ BRUŠKO!

LONDÝN - Speváčka Jessie J (34) sa už čoskoro stane prvýkrát mamou. Rok po bolestivom potrate, pod srdcom opäť nosí bábätko. A tehotenstva sa nevie nabažiť. Svoje zaoblené krivky rada ukazuje a do spoločnosti volí stále odvážnejšie outfity, ktoré jej bruško odhaľujú. Aj najnovšie sa na koncerte objavila v skutočne extravagantnom kúsku. Všetkým ukazovala svoje nahé bruško v sieťke!

Anglická speváčka Jessica Cornish, ktorú fanúšikovia poznajú pod menom Jessie J, sa len minulý rok vrátila na hudobnú scénu. Celé 2 roky bola nedobrovoľne mimo po tom, čo po nehode takmer prišla o hlas. Aktuálne opäť koncertuje, no čoskoro sa zrejme opäť z pódií na chvíľu vytratí - pod srdcom totiž nosí svoje prvé dieťatko.

No kým jej to stav dovoľuje, stále vystupuje. A veľmi si užíva aj svoje tehotenské krivky. Do spoločnosti totiž pravidelne volí outfity, ktoré jej zaoblené tvary odhaľujú. Urobila tak aj na nedávnom odovzdávaní hudobných cien BRIT Awards, kde dorazila v červenom komplete s kratučkým crop topom. A inak tomu nebolo ani na nedávnom koncerte v O2 Sherpherd's Bush Empire v Londýne.

Speváčke sa na javisku len málokto pozeral do tváre. Pred fanúšikov totiž popová diva vystúpila v čiernom, priesvitnom tope, pod ktorým mala už len čiernu podprsenku. Všetkým sa tak naskytol pohľad na jej odhalené tehotenské bruško pod tmavou siťovinou. No veľa nezahalili ani jej veľmi zvláštne nohavice. Veď pozrite sami!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia