Extravagantná herečka mohla rovno prísť holá: Priesvitná sukňa a namiesto topu... Len NÁLEPKY na BRADAVKÁCH!

LOS ANGELES - V týchto dňoch sa v Los Angeles konala svetová premiéra hororovej komédie s názvom Medveď na kokse. Predstavenie novinky inšpirovanej skutočnosťou si nenechalo ujsť mnoho známych osobností. No jednej z nich sa podarilo zatieniť aj hlavné hviezdy. Kórejská herečka Hahyun Kim (33) totiž prišla v takom outfite, že rovno mohla prísť holá!

Hlavné hviezdy na premiére novej hororovej komédie s názvom Medveď na kokse úplne zatienila kórejská herečka Kahyun Kim. Tá totiž do spoločnosti dorazila v tak extravagantnom a odvážnom modeli, že sa ju skrátka nedalo prehliadnuť. Okamžite na seba strhla pohľady všetkých.

MEDVEĎ, ktorý sa predávkoval KOKAÍNOM: Do kín mieri nová komédia... Inšpirovaná SKUTOČNOSŤOU!

Veď zatiaľ čo väčšina pozvaných na premiérový večer volila elegantné a slávnostné oblečenie, ona sa obliekla tak, že ak by prišla úplne holá, malo by to zrejme rovnaký efekt. Z celého outfitu toho totiž najviac zahaľovali jej červené čižmy.

Okrem nich mala na sebe už iba háčkovanú "sukňu", spod ktorej jej úplne presvitali čierne nohavičky a top? Na ten sa úplne vykašľala. Bradavky len prelepila nálepkami medveďa. Nuž, ak chcela, aby jej polonahé prsia obleteli internet, tak sa jej to rozhodne podarilo!

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/Richard Shotwell/Invision/AP