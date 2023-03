DRSNÝ KROK kráľa Karola III. voči Harrymu a Meghan: Spravil z nich BEZDOMOVCOV!

Princ Harry v posledných mesiacoch patrí v Británii medzi najčastejšie spomínané mená. Jeho kniha Spare a dokument Harry & Meghan, v ktorých opisoval svoje vzťahy s rodinou, sa stali tŕňom v oku mnohých obyvateľov kráľovstva.

Niet pochýb, že šokujúce vyjadrenia sa dotýkajú najmä kráľa Karola III., ktorý sa doteraz k celej situácii ohľadom syna oficiálne nevyjadril. Médiami sa však začali šíriť informácie o tom, že on i celá rodina má Harryho v zuboch. Nuž, nečudo...

Tieto informácie potvrdzujú aj správy, ktoré priniesol denník The Sun. Podľa neho totiž Karol III. pár dní po tom, ako vyšla kniha Spare, vyhostil Harryho a Meghan z ich domu vo Windsore, kde v čase ich pôsobenia v kráľovskej rodine bývali. Následne ho ponúkol svojmu bratovi Andrewovi. „Ich čas v Británii je po tomto kroku definitívne na konci," povedal zdroj.

Včera sa dvojica vôbec po prvýkrát od zverejnenia princovej škandalóznej knihy objavila na verejnosti. Harry a Meghan si to namierili do vychyteného klubu San Vicente Bungalows, do ktorého sa dostanú len vybraní členovia. Fotky tejto dvojice sa podarilo získať magazínu Page Six.