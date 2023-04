KONIEC špekuláciám: Buckinghamský palác oznámil, či Harry a Meghan prídu na korunováciu!

Harry a Meghan zvažovali svoju účasť na korunovácii poriadne dlho. Mnohí špekulovali o tom, že dvojica žiada od kráľa ospravedlnenie za to, ako sa k nim rodina zachovala. V posledných týždňoch sa začalo hovoriť aj o verzii, že by do Británie mal prísť len Harry bez svojej rodiny.

Táto možnosť sa počas včerajšieho dňa zmenila na realitu. Buckinghamský palác oznámil, že sa tejto slávnostnej akcie zúčastní osobne, zatiaľ čo jeho manželka zostane v Kalifornii s ich deťmi. 6. mája, teda v deň korunovácie, bude totiž oslavovať ich syn Archie svoje 4. narodeniny.

Podľa magazínu Page Six sa však Harry nezúčastní celých trojdňových osláv, ale svojho otca podporí len počas spomínaného 6. mája. Hneď po skončení korunovácie by mal zamieriť domov a bude sa venovať svojej rodine.

„Je to rozhodnutie, ktoré spravili ako rodina. Ak by Meghan kontrolovala Harryho tak, ako všetci tvrdia, tak by spravila všetko preto, aby tam nešiel. Ale ona je s tým úplne v pohode a Harryho podporuje. Ani jeden z nich už nemusí nikomu nič dokazovať," povedal zdroj pre spomínaný magazín.