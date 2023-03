Harry a Meghan stále nepotvrdili svoju účasť na korunovácii: Kladú si podmienky... V hre je aj šokujúca možnosť!

Na začiatku marca sme vás na Topkách informovali o tom, že aj napriek napätým vzťahom s kráľovskou rodinou dostali Harry a Meghan pozvánku na korunováciu Karola III., ktorá je na programe 6. mája.

Pozvanie však dvojica stále neprijala a podľa magazínu OK! okrem toho adresovala organizátorom požiadavky, ktoré musia byť splnené. V opačnom prípade zrejme dvojicu na veľkolepých májových oslavách neuvidíme.

Hlavnými podmienkami Harryho a Meghan sú, aby sa mohli korunovácie zúčastniť aj ich deti Archie (3) a Lilibet (1). Zároveň majú požadovať, aby počas ceremónie sedeli na balkóne Buckinghamského paláca po boku členov kráľovskej rodiny.

Galéria fotiek (9) Princ Harry a Meghan Markle

Zdroj: SITA

Možná je však aj možnosť, že sa Harry na tejto akcii objaví bez svojej manželky. Tá je totiž mnohými považovaná za hlavnú príčinu zlých vzťahov Harryho s jeho rodinou. Bývalý komorník princeznej Diany sa nazdáva, že na návštevu Británie jednoducho nenaberie odvahu. „Ak sa zúčastnia, tak to pre nich bude veľmi nepríjemné. Sú na to pripravení? Nemyslím si, že Meghan je dostatočne odvážna a silná na to, aby prišla. Musela by sa pozrieť do očí rodine, ktorú zdiskreditovala. Myslím si však, že Harry môže prísť aj sám, pretože ona nebude schopná byť po jeho boku," povedal pre Mirror odborník na kráľovskú rodinu Paul Burrell.