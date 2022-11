Pikantné ODHALENIE: Milenka princa Harryho sa hlási o slovo... Je staršia a má dve deti!

LOS ANGELES - Chcela si uchmatnúť svojich päť minút slávy! Nie je žiadnym tajomstvom, že princ Harry (38) chystá knihu, ktorá odkrýva mnohé detaily z jeho života. Zatiaľ nevedno, na koľko sa v nej venoval milostným záležitostiam. Istá hviezdička americkej reality šou sa však rozhodla, že nebude spoliehať na to, že ju Harry spomenie. Svetu sama vytárala detaily o ich údajnom romániku.

Nie je žiadnym tajomstvom, že kým princ William bol vždy vzorným členom kráľovskej rodiny, jeho mladší brat Harry čo-to povyvádzal. Aj preto zrejme mnohých neprekvapí pikantné odhalenie istej Catherine Ommanney, ktorá podľa vlastných slov s ním prežila vášnivý zhruba mesiac trvajúci románik.

Stať sa tak malo v čase, keď mal Harry len 21 rokov. Ona mala v tom čase 34 rokov a bola už dvojnásobnou mamičkou. V rozhovore pre The Sun prezradila, že boli ako takí tínedžeri. „Pochybujem, že ma Harry spomenie vo svojej knihe, pretože nie je správne, aby sa princ zaplietol s 34-ročnou matkou dvoch detí, to sa nerobí,” uviedla blondínka. Práve kniha, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta začiatkom roka, bola dôvodom, prečo sa rozhodla svetu o ich romániku povedať.

Catharine a Harry sa mali spoznať na párty cez spoločných priateľov. V spomínanom rozhovore priam do detailu opísala chvíle, ktoré spolu v daný večer prežili. Spolu sa veľa smiali, zabávali a bozk, ktorý od princa dostala, bol podľa jej slov najvášnivejší, aký kedy dostala.

Potom si dvojica spolu písala a ešte párkrát sa stretli. Harry si ale neskôr zmenil číslo a ich životy sa uberali každý iným smerom. Catharine na to obdobie spomína ako najkrajšie v jej živote. Dvojica na seba náhodne natrafila v roku 2009 na Barbadose. Podľa jej slov sa objali a prehodil spolu pár viet.