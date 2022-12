Dokument Harry & Meghan riešia všetci: Princ prehovoril o najväčšej chybe svojho života!

Počas včerajšieho dňa vyšli na streamovacej platforme Netflix prvé 3 časti minisérie Harry & Meghan. Už pred jej vydaním bolo jasné, že tento seriál vyvolá hlavne vo Veľkej Británii veľký rozruch.

Dvojica totiž avizovala, že poodhalí pozadie kráľovskej rodiny, čo sa aj stalo. Podľa ich slov boli viaceré rozhovory o ich svadbe dopredu pripravené. Manželia však porozprávali aj o iných témach, ako napríklad o začiatkoch ich vzťahu, či vyzradili, aká bola ich mladosť.

Tú mal poriadne búrlivú hlavne Harry. Pred kamerami hovoril o niekoľkých svojich excesoch. Ten najväčší sa udial počas halloweenskej párty v roku 2005, na ktorej sa Harry objavil v nacistickej uniforme. Až neskôr si uvedomil, ako veľmi tým prestrelil.

„Jediné, čo som chcel, bolo napraviť to. Bola to jedna z najväčších chýb môjho života. Rozprával som sa kvôli tomu s hlavným rabínom v Londýne, to malo na mňa veľký vplyv. V Berlíne som sa rozprával s človekom, ktorý prežil holokaust," povedal na margo toho Harry.

Druhá polovica dokumentu, teda zvyšné 3 časti, budú mať premiéru 15. decembra. Fanúšikovia, ktorí sa na tento počin tešili, sa tak vyvrcholenia dočkajú už za niekoľko dní.