William sa cíti byť ZRADENÝ vlastným bratom: Dokument o Harrym a Meghan zrejme definitívne ZNIČIL ich vzťah!

Dokument z dielne Netflixu vzbudzoval vášne už od jeho oznámenia. Po jeho vydaní sa okamžite stal jedným z najsledovanejších programov tejto stramovacej platformy a rovnako aj témou číslo jeden na britských ostrovoch.

Tento dokument zrejme veľmi nevylepší ani vzťahy medzi bratmi Williamom a Harrym. Už dlhšie sa hovorilo o ich napätých vzťahoch a dôkazom bola aj samotná miniséria, v ktorej Harry hovoril, ako na neho jeho starší brat kričal, keď mu oznámil, že už viac nebude súčasťou kráľovskej rodiny.

Po týchto slovách je tak už veľmi nepravdepodobné, že sa súrodenci ešte niekedy zmieria. Myslí si to aj odborníčka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl, ktorá to povedala v rozhovore pre magazín Entertainment Tonight.

„Keďže posledné 3 epizódy tejto série sú osobne smerované k jeho bratovi, tak si myslím, že to zmarí akékoľvek šance na to, aby sa zmierili. Ak by aj ten dokument William nevidel a podľa toho čo viem, tak ho naozaj nevidel, bude veľmi citlivo vnímať všetky titulky. Bude si vedomí, ako to poškodilo povesť rodiny. William momentálne cíti, že ho jeho brat zradil. Je veľmi sklamaný a zobral si to osobne," povedala Nicholl.

William má podľa nej dokonca obavy, že Harry zverejní aj niektoré z ich osobných konverzácii. 10. januára bude mať totiž premiéru ďalší dokument o Harrym s názvom Spare a pôjde o jeho memoáre. Dokument Harry & Meghan tak zrejme vzťah medzi bratmi naštrbil ešte viac.