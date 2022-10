Rande 81-ročnej hviezdy a celebritného zajačika: Preboha! Veď je od nej o 53 rokov mladší!

LOS ANGELES - Určite by s ním išla na rande! Martha Stewart (81) patrí medzi hviezdy šoubiznisu, ktoré netreba veľmi predstavovať. Úspešná podnikateľka zavítala v týchto dňoch do The Drew Barrymore Show, kde sa postarala o poriadny rozruch. Bez okolkov sa totiž núkala známemu záletníkovi, ktorý má na slávne ženy jednoducho slabosť.

Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber, či Kim Kardashian... Zoznam krásnych a slávnych žien, ktoré podľahli čaru komika menom Pete Davidson, je ozaj pestrý. A vyzerá to tak, že slabosť na neho má aj 81-ročná Martha Stewart, ktorá si pokojne vie predstaviť, že by sa tiež ocitla na tomto zozname.

Galéria fotiek (5) Pete Davidson naposledy randil s Kim Kardashian.

Zdroj: SITA

Priznala sa k tomu počas rozhovoru v The Drew Barrymore Show. „Randil s mnohými ženami. Nehovorím, že je to zlé. Myslím si, že je to dobré. A on je ozaj rozkošný,” poznamenala okrem iného slávna blondínka, ktorá by komikovi pokojne mohla byť babičkou.

Martha priznala, že sa s Petem osobne poznajú. Keď Drew Barrymore povedala, že o ňom všetci hovoria pozitívne, vôbec jej neoponovala. „Je to veľmi dobrý chlapec,” poznamenala Martha. „A vek pre neho nie je žiadna prekážka,” dodala so smiechom Drew.

81-ročná podnikateľka si Davidsona pozvala aj do svojho podcastu. Myslí si o ňom, že je veľmi šarmantný a podľa vlastných slov ho vníma ako syna, ktorého nikdy nemala.