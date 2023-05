Najstaršia modelka! 81-ročná hviezda na obálke plavkového magazínu: Zahanbila o 50 rokov mladšie sexice!

LOS ANGELES - Obálka plavkového čísla magazínu Sports Illustrated bola odjakživa spájaná so sexicami v mladom veku. Aktuálne sa však na nej objavila podnikateľka a televízna osobnosť Martha Stewart (81), ktorá sa stala úplne najstaršou modelkou... A fotkami v plavkách schovala do vrecka aj o 50 rokov mladšie!

Martha Stewart je žena mnohých talentov. Je úspešnou podnikateľkou, ale aj spisovateľkou a televíznou osobnosťou. Aktuálne sa tiež stala úplne najstaršou modelkou, ktorá pózovala na obálku plavkového čísla Sports Illustrated. Prvenstvo ukradla Maye Musk, ktorá sa na titulke objavila v roku 2022 v roku 74 rokov.

Obálka Sports Illustrated bola pritom donedávna spájala so sexicami v mladom veku. No Martha Stewart, hoci zo svojho tela neukázala veľa, ich minimálne svojou životnou energiou schovala do vrecka. „Zvyčajne ma motivuje odmena. Tentoraz ma však motivovalo ukázať ľuďom, že žena v mojom veku môže stále vyzerať dobre, cítiť sa dobre, byť dobrá,“ vyjadrila sa pre Sports Illustrated Swimsuit.

Martha na obálke pózovala v bielych jednodielnych plavkách s hlbokým výstrihom a cez plecia mala prehodenú tuniku v mandarinkovožltej farbe. Pri pohľade na ňu by len málokto tipoval, že v auguste oslávi 82. narodeniny. Veď posúďte sami!

