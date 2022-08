ROZRUCH u Kardashianiek: Kim a jej zajačik oznámili KONIEC a… Rozídenému páru sa narodil syn!

LOS ANGELES - U Kardashianiek je nonstop rušno - veď pri piatich extravagantných sestrách a ich rovnako výraznej mame to ani inak nemôže byť. Najnovšie rodinka rieši smútok a obrovskú radosť zároveň. Zatiaľ čo Kim (41) sa dostáva z rochodu s 28-ročným Petem Davidsonom, jej sestra Khloé (38) sa teší s novorodeného syna. Toho má s bývalým partnerom Tristanom Thompsonom (31).

Klan Kardashianiek zapĺňa stránky zahraničných médií doslova na dennej báze. Dnes svetom obletela správa o rozchode Kim Kardashian a 28-ročného Peteho Devidsona. Dvojica sa rozišla po 9 mesiacoch randenia. Ako informuje portál PageSix, dvojica oznámila rozchod začiatkom tohto týždňa.

Vraj za rozpadom ich vzťahu nie je žiadna dráma a dvojica zostáva v kamarátskom vzťahu. „Rozhodli sa, že budú len priateľmi. Cítia k sebe lásku a rešpekt, no zistili, že veľká vzdialenosť a ich pracovná vyťaženosť im sťažujú udržanie vzťahu,“ prezradil zdroj a dodal, že problémom bolo aj to, čo si mnohí mysleli - vekový rozdiel.

Galéria fotiek (3) Kim Kardashian a Pete Davidson sa rozišli.

Zdroj: SITA

No zatiaľ čo Kim prežíva smútok kvôli nevydarenej láske, jej sestra má, naopak, obrovskú radosť. Magazín People informoval, že druhé dieťa Khloé Kardashian je na svete. Tmavovláska s otcom svojho novorodeného synčeka od januára nežije, o to väčší šok to bol, keď sa pred mesiacom prevalilo, že spolu čakajú dieťa. Chlapca, ktorého ešte nepomenovali, im vynosila náhradná matka.