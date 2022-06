PRAVDA o vzťahu Kardashianky a mladého komika: Uhnala ho pre VEĽKÝ PENIS a… Zjedla by aj H*VNÁ, aby bola mladá!

LOS ANGELES - Kim Kardashian (41) spočiatku robila veľké drahoty, keď mala niečo prezradiť o jej vzťahu s 28-ročným komikom Pete Davidsonom. No ostych už zjavne definitívne statila a dnes prezrádza aj tie najintímnejšie detaily zo spálne... A nielen to. Niektoré jej vyjadrenia doslova vyrážajú dych a privádzajú nevoľnosť!

Klan Kardashianiek nikdy neprestane šokovať. Najnovšie sa o rozruch postarala 41-ročná Kim. Spočiatku jej trvalo celé 4 mesiace, aby vôbec dokázala hovoriť o jej vzťahu s o 13 rokov mladším komikom Pete Davidsonom (28). No a teraz si púšťa ústa na špacír až príliš.

Aktuálne médiá obleteli jej pikantné vyjadrenia na adresu mužskej pýchy jej nového objavu. V poslednej epizóde reality šou The Kardashians priznala, že Peteho doslova uháňala, pretože počula chýry o jeho veľkom penise. A to si zrejme chcela sama overiť. Pôvodne však mala záujem len o milenecký pomer.

Všetko sa to asi zmenilo po ich prvom intímnom stretnutí. Kim totiž nepriamo priznala, že sex s Petem je najlepší, aký doposiaľ mala. „Keď som oslavovala 40, všetci mi hovorili, že vtedy je sex najlepší. A zatiaľ...“ povedala svojim sestrám a veľavravne na ne žmurkla a zachichotala sa. No dodala tiež, že odhliadnuc od toho, je Davidson najlepší človek, akého kedy stretla.

Niet tak pochýb, že brunetka s mladým komikom ráta aj do budúcnosti. A zrejme aj preto teraz robí všetko pre to, aby 13-ročný vekový rozdiel medzi nimi znížila... Aspoň vizuálne. Podstupuje preto rôzne procedúry na omladenie a priznala, že by kvôli tomu bola ochotná zájsť aj do poriadnych nechutností.

„Keby by ste mi povedali, že budem vyzerať mladšie, ak budem jesť každý deň h*vienka, možno by som to skúsila,“ šokovala Kim a dodala, že by kvôli mladšiemu výzoru skúsila všetko. Zostáva len dúfať, že po tomto jej vyjadrení si z nej nikto nevystrelí a... Ona zostane verná klasickému botoxu.