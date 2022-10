Slávny spevák šokoval kolegov: Daroval im krásny GIGANTICKÝ PENIS!

Ed Sheeran sa radí medzi najpopulárnejších spevákov súčasnosti. Počas jeho cesty na vrchol hudobného sveta spolupracoval s takými hviezdami, ako sú Taylor Swift, Andrea Bocelli, Eminem, Elton John či Sam Smith.

No a práve poslední dvaja menovaní dostali od britského speváka naozaj nezvyčajný darček v podobe mramorovej sochy v tvare penisu. Aby toho nebolo málo, tieto umelecké diela majú 1,85 metra!

Elton John dostal tento darček ako prvý ešte minulý rok. Ten vtedy v rádiovej šou Carrie and Tommy Show povedal: „Môjmu manželovi som navrhol, aby sme to dali do záhrady. On s tým však nesúhlasil, keďže máme deti. Teraz je to v dome schované tak, aby to deti nemohli vidieť. Ale je to krásne spravený penis. Čo vám poviem, keď neviete, čo kúpiť človeku, ktorý má všetko, dáte mu vyrobiť obrovský mramorový penis!"

Galéria fotiek (8) Elton John

Zdroj: SITA

Posledným šťastlivcom, ktorý dostal takýto darček, je spevák Sam Smith. Ten sa k Sheerenovmu darčeku vyjadril v podcaste The Kelly Clarkson Show. „Je to úplne bláznivé. Myslel som si, že je to vtip, ale on mi naozaj dal 185 centimetrový mramorový penis. Má to asi 2 tony, takže ho budem musieť dostať do môjho domu žeriavom. Chcel by som ho premeniť na vodnú fontánu, ale myslím si, že to bude veľmi ťažké," povedal umelec.