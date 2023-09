Bývalá manželka Eminema rok po pokuse o samovraždu: Skončila na liečení... Krásne gesto speváka!

Eminem (Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello, File)

Mladá láska slávneho speváka a Kim Mathers vyústila v dve svadby a dva rozvody. Spoločne sa však stali rodičmi troch detí - okrem ich biologickej dcéry Hailie (27) majú ďalšie dve - Alainu (30) a Stevie (21). Prvá z nich je dcérou Kiminej sestry, ktorú si adoptovali kvôli závislosti jej biologickej matky. Druhá je dcérou Kim a narodila sa jej medzi manželstvami s Eminemom, ktorý si ju následne adoptoval.

Eminem (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Juarez)

Po druhom rozvode s hudobníkom sa však blondínka úplne stiahla z verejného života a narodil sa jej syn Parker. Rovnako, ako jej sestra, mala počas života problémy s drogami a niekoľkokrát sa pokúsila o samovraždu. Naposledy sa tak stalo minulý rok, tesne po tom, ako zomrela jej matka.

Vtedy jej zachránili život deti, ktoré ju našli v dome. Okolo nej bola na podlahe krv a takisto lieky. Následne bola prevezená do nemocnice, kde jej pomohli a liečbu absolvovala doma. Odvtedy bol jej stav zahalený rúškom tajomstva, ktoré nakoniec prelomila samotná Kim pre denník The Sun. Vyzerá to tak, že sa má oveľa lepšie a dokonca absolvovala liečenie.

„Je to náročné, stratila som mamu, otca a sestru. Ale mám sa dobre. Od októbra som čistá a bola som na liečení, ktoré trvalo 45 dní. Moje deti ma veľmi podporujú a beriem aj nejaké lieky," povedala Kim, ktorá dodala, že sa o ňu stále zaujíma aj Eminem. Te sa podľa jej slov pravidelne uisťuje, či je v poriadku.

Kim Mathers (Zdroj: Profimedia)