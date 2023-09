Slávnemu hudobníkovi nedávali šancu na život: Liečba rakoviny zabrala... Navštívil ho anjel!

Skupina Duran Duran (Zdroj: Profimedia)

Počas minulého roka sme vás na topkách informovali o tom, že slávny gitarista kapely Duran Duran - Andy Taylor bojuje s rakovinou prostaty. V jeho prípade nebola nádej na to, že sa dokáže vyliečiť alebo že sa jeho stav zlepší.

V najnovšom rozhovore v relácii Lorraine však svojim fanúšikom oznámil úžasné správy. Jeho stav sa totiž zlepšil a hudobník sa podľa vlastných slov cíti, akoby ho navštívil anjel. Za všetko vďačí experimentálnej liečbe, vďaka ktorej vyzerá jeho stav nádejne.

„Momentálne sa mám výborne. Mal som dve dávky liečby počas posledných mesiacov a môj stav sa zmenil z toho, že zomieram na to, že znova spievam a tancujem," povedal hudobník na čo moderátorka Lorraine Kelly reagovala, že je to úžasné, pretože by tu už z viacerých pohľadov nemal byť. „Áno, keď mi diagnostikovali rakovinu, tak mi povedali, že mám len pár rokov života. Musel som sa s tým vyrovnať a moja rodina takisto. Vtedy však nebola dostupná taká liečba, ako dnes. Je to, akoby ma navštívil anjel," doplnil Taylor.