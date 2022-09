Hviezdna Rita Ora úplne BEZ MEJKAPU: Krásna, ale… V dave by ste ju nespoznali!

RIO DE JANEIRO - Speváčka Rita Ora (31) pred pár dňami koncertovala v brazílskom Rio de Janeiro. Na pódiu ju fanúšikovia už mohli vidieť perfektne upravenú. Paparazzi ju však zachytili ešte predtým, ako sa zverila do rúk šikovným vizážistkám. A hoci je bez mejkapu stále krásna, v dave by ste ju ani nespoznali!

Speváčka Rita Ora je na koncertoch vždy perfektne upravená. Jej príchodu na pódium totiž zakaždým prechádzajú dlhé prípravy, kedy si ju do parády vezme tím vizážisiek, kaderníkov a stylistov. Tak dokonalo, ako počas vystúpenia, však nevyzerá stále.

Brazílskym fotografom sa hviezdu podarilo zachytiť ešte predtým, ako sa predstavila na festivale Rock in Rio 2022. Davom ľudí prechádzala v športovom oblečení, so zapletenými vlasmi a so šiltovkou na hlave... A tvár mala absolútne bez mejkapu.

Treba povedať, že 31-ročná speváčka vyzerá výborne aj bez líčidiel, no v jednoduchom oblečení a bez upravenej vizáže by ju v dave spoznal len málokto. Veď pozrite sami!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia