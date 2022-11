Hviezdna speváčka DOGABANÁ, ako sa len dalo: Rita, obliekla si všetko, čo si doma našla?!

Speváčka Rita Ora si v týchto dňoch zašla v Londýne do svojho obľúbeného vlasového salónu a strávila tam celých 5 hodín. Na ceste tam a späť ju zachytili britskí paparazzi... A div, že ju spoznali. Vždy krásne nahodená a perfektné upravená speváčka bola totiž dogabaná tak, že tú svetovú spevácku hviezdu by ste v nej hľadali len márne.

Na sebe mala outfit, ktorý bol tak prekombinovaný, že to pôsobilo, že na seba hodila všetko, čo doma našla. Dlhý zelený plášť, pod tým sivý rolák, k tomu zelené tričko, na hlave Gucci šiltovka, cez to čosi modré pletené, na krku červený šál so vzorom a v ruke veľká čierna lesklá kabelka s hadím vzorom. No hotový miš-maš.

A možno to bol Ritin zámer, aby ju na verejnosti ľudia nespoznávali. Tvár si totiž ešte prekrývala veľkými slnečnými okuliarmi a čiernym rúškom. Veď pozrite sami!

