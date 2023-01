ŠTEKLIVÝ outfit slávnej speváčky: V televízii ukázala, že NEMÁ NOHAVIČKY!

LONDÝN - Fúúúha! Speváčka Rita Ora (32) v týchto dňoch zavítala do relácie The One Show, ktorá sa natáčala v Londýne. A poriadne tam poprovokovala. Na sebe mala totiž mimoriadne šteklivý outfit. A všetkým ukázala, že pod nim nemá žiadnu spodnú bielizeň!

Hoci je Rita Ora rodená Srbka, jej piesne sú známe po celom svete. Svoju kariéru rozbehla v roku 2012 vo Veľkej Británii. No a práve tam si ju aktuálne zavolali do relácie The One Show televízie BBC One. A umelkyňa tam poprovokovala v poriadne odvážnom outfite. Na sebe mala čiernu krátku vestu a k nej nízke tmavé nohavice.

Tie navyše mali hlboké výrezy po stranách, zdobené retiazkami, ktoré odhaľovali jej holú kožu. No šteklivý módny prvok bol aj poriadne nepraktický - speváčka si ho musela pravidelne kontrolovať a strážiť, aby neukázal viac, ako chcela. Bolo totiž evidentné, že Rita pod nohavicami nemá žiadnu spodnú bielizeň. Veď pozrite sami!