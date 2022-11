Sestra slávnej speváčky je poriadna šupa: FOTO ako dôkaz!

LONDÝN - Tak tie sa vydarili! Speváčka Rita Ora (31) patrí medzi hviezdy šoubiznisu, ktoré netreba vôbec predstavovať. Koho však verejnosť príliš nepozná je jej staršia sestra Elena (34). A to je veru veľká škoda... Je to totiž ozajstná kočka!

Speváčka a príležitostná herečka Rita Ora si už pár mesiacov užíva status vydatej ženy. V auguste vyšlo najavo, že sa v tajnosti vydala za o 15 rokov staršieho režiséra menom Taika Waititi.

Popri manželských i pracovných povinnostiach si však známa umelkyňa vždy nájde čas aj na svojich blízkych. Počas uplynulého týždňa si totiž vyšla na večeru spoločne so svojou sestrou Elenou. Tá sa ich spoločnými fotkami pochvalila na sociálnej sieti Instagram.

34-ročná Elena pracuje ako hudobný manažér. Dokoncá má na starosti aj pracovné záležitosti jej slávnej sestry. „Je to náročnejšie, ale nie je to len taká obyčajná práca. Je to môj život a túžba niečo spoločné po nás zanechať,” vyjadrila sa v jednom z rozhovorov Elena. Tá podobne, ako jej slávna sestra dostala do vienka šarm a krásu.

Ocenili to aj priatelia a followeri Eleny, ktorých má na sociálnej sieti Instagram viac ako 262-tisíc. „Obe ste tak veľmi krásne! Vyzeráte úžasne! Dať si večeru v spoločnosti vás dvoch, to je sen,” znejú vybrané z komentárov.