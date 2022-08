Rýchla SVADBA 60-ročnej herečky: Vydala sa za o 22 rokov mladšieho ZAJAČIKA!

Michelle Collins je známa hlavne vďaka účinkovaniu vo viacerých telenovelách. Najdlhšie pôsobila v seriáli EastEnders, v ktorom hrala 10 rokov postavu Cindy Beale. Medzi rokmi 2011 a 2014 si potom zahrala v Coronation Street.

Ako povedala pre magazín OK!, obrad bol pre ňu nesmierne emotívny. Minulý rok jej matka zomrela na rakovinu, s ktorou bojovala 2 roky. Tá jej na svadbe nesmierne chýbala. Veľkého dňa sa nezúčastnila ani blondínkina dcéra Maia (25).

„Bolo to veľmi emotívne. Ako povedal Mike, stratili sme veľa ľudí a veľa ich nemohlo prísť. Fotka mojej mamy bola po celý čas s nami na svadbe, hneď vedľa hostí. Viem, že by bola veľmi pyšná," povedala herečka.

Galéria fotiek (3) Michelle Collins a Mike Davidson sú už manželia.

Zdroj: profimedia.sk

Ako dodala, už ani nedúfala, že sa ešte niekedy vydá. Jej mladší partner sa totiž svadbe bránil. Nakoniec sa však dočkala a v apríli tohto roka ju po 10 rokoch požiadal o ruku, čomu samozrejme nemohla uveriť.

Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram vtedy napísala: „Stalo sa to. Boli sme v Los Angeles a on pokľakol počas našej túry. Nikto tam v tej chvíli nebol. Je to nádherný pocit a som neskutočne šťastná."