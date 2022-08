Herečka z markizáckej šou Survivor: FOTO Po rozchode vraj randí s TURKOM... Príbeh ako z TELENOVELY!

V rozhovore pre CNN Prima news vtedy herečka priznala, že jej krachol dlhoročný vzťah. „Boli sme spolu šesť rokov, a jednoducho sa to tak stalo, že sme zistili, že bude lepšie, keď sa naše cesty rozídu. Bola to mierová dohoda,“ uviedla Pazderková. Tá sa vraj už zmierila aj s tým, že sa možno nikdy nestane mamou a táto túžba ju vraj nejako "pozvoľne" opustila, pričom nie je vylúčené, že práve tieto súkromné problémy jej temné myšlienky podporili.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Aktuálne sa však zdá, že charizmatická ryšavka opäť žiari šťastím. A vyzerá to tak, že je za tým nový muž! 42-ročná umelkyňa sa s ním mala zoznámiť v čase, keď súťažila v šou Survivor. Tú mal pod palcom zväčša turecký štáb, no a s jedným z jeho členov si Iva evidentne takpovediac padla do oka. A to až tak, že dvojica teraz spolu trávi dovolenku, hoci reality šou, ktorá ich spojila, skončila už pred niekoľkými mesiacmi.

Pazderková sa aktuálne nachádza v Ankare - druhom najväčšom meste Turecka. S tým, že dvojica sa dala dokopy, prišiel český portál Extra.cz. A exotický Turek to potvrdil tým, že pridal spoločnú fotku s Ivou, ktorú komentoval úplne stručne, zato jasne - srdiečkom. No teda...