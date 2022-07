Jedna z NAJ sexíc šoubiznisu sa vydala: MEGA SVADBA za POL MILIÓNA!

Dvojica si svoje áno povedala po siedmich rokoch vzťahu. Ako už bolo známe pred niekoľkými týždňami, ich veľký deň sa konal v Taliansku - konkrétne v prístavnom meste Civitavecchia, ktoré je obľúbenou dovolenkovou destináciou. Pôvodné plány však manželom trochu skazilo počasie. Oslava ich lásky sa totiž mala konať vonku v nadmorskej výške 1500 m.n.m.

Namiesto toho sa nakoniec konala vo vile Torre di Cicero. Jedna z najkrajších televíznych osobností Británie mala na sebe tradičné biele šaty ozvláštnené rukávmi z čipky a vo svojich rozpustených vlasoch mala bielu čelenku. Ženích tak isto stavil na klasiku a oblečený mal trojdielny čierny oblek s bielou košeľou. A hoci by sa tak nemuselo zdať, išlo o skutočnú mega svadbu.

Zdroje z okolia modelky totiž tvrdia, že dvojica za oslavu vysolila poriadny balík peňazí. „Kelly vie, že Jeremy je jej spriaznenou dušou a toto bude jej jediná svadba, takže ide do toho naplno. Všetko ju to bude stáť od 300 000 do 500 000 libier - no pre ňu sú to dobre vynaložené peniaze,“ prezradil pre Dailymail.co.uk s tým, že Kelly si splnila sen o dokonalej svadbe.

